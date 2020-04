A la Une . Concentration de soufre au Tampon Un taux anormalement élevé de dioxyde de soufre est enregistré sur la commune du Tampon ce dimanche 5 avril. La préfecture appelle à la prudence.



Le communiqué de la préfecture :

Épisode de pollution atmosphérique

Seuil d’information et de recommandation 5 avril 2020

L’observatoire réunionnais de l’air (ORA) enregistre une concentration de particules (de type dioxyde de soufre (SO2)) depuis le dimanche 5 avril depuis 5h00 sur la commune du Tampon (station d’observation « Bourg Murat »).



En conséquence le préfet de la Réunion a décidé la mise en œuvre de la procédure d’information et de recommandation relative aux pollutions atmosphériques.



Le seuil d’information et de recommandations correspond à un niveau de concentration de polluants dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée peut présenter des effets limités et transitoires sur la santé humaine pour des populations sensibles (jeunes enfants, personnes asthmatiques ou allergiques, insuffisants respiratoires chroniques, personnes âgées présentant des troubles respiratoires).



Les recommandations aux personnes vulnérables* ou sensibles** doivent être prises en compte. Le confinement obligatoire en réponse à la lutte contre le Covid -19, nécessite, toutefois, leurs adaptations.



Pour rappel :

- tous les déplacements sont limités ;

- l’activité physique individuelle est restreinte à 1km autour du domicile ;

pour en savoir plus : www.reunion.gouv.fr.



Il est recommandé aux personnes vulnérables* ou sensibles** :



• d’éviter toute activité physique ou sportive intense augmentant de façon importante le volume d’air et de polluants inhalés autant en plein air qu’à l’intérieur,



• de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords ; aux périodes de pointe ;



• de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs irritants des voies respiratoires tels que l’usage de solvants ou de peinture et surtout la fumée de tabac qui joue un rôle majeur dans la survenue de l’allergie respiratoire et l’asthme ;



De plus, pour les personnes sous traitement préventif ou curatif à visée respiratoire, il est recommandé de suivre scrupuleusement leur traitement médical ou de l’adapter sur avis du médecin.



Plus généralement il est conseillé de consulter un médecin en cas d’apparition de tout symptôme évocateurs (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou les yeux) ou d’inquiétude.





* les personnes vulnérables sont les femmes enceintes, nourrissons et jeune enfants personnes de plus de 65 ans personnes de pathologies cardiovasculaires insuffisants cardiaque ou respiratoires personnes asthmatiques



**les populations sensibles sont les personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux).

