Compte rendu hebdomadaire de Bandcochon : Les makotes sévissent toujours

Ce sont 72 photos de dépôts sauvages qui ont été capturées cette semaine par les contributeurs de Bandcochon.re, site recensant les "cochonneries" repérées aux quatre coins de l'île. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 16:03

Les semaines se suivent et se ressemblent... Le bilan hebdomadaire du site bandcochon.re fait état de 72 photos de dépôts sauvages capturées dans 7 villes de l'île. Onze "chasseurs de makoteries" se sont investis.



Quelques commentaires des contributeurs, pêle-mêle :

"La déchetterie de plateau caillou est à 1 km mais les makotes ont bien tout mis au milieu ...

-Angle rue du Four a chaux et rue Maurice Janicot"



"Je connais l'expression 'La poussière sous le tapis', mais un cochon en a inventé une autre : "les déchets sous le ponceau"



"2 autres batteries de voitures abandonnées près du cimetière du Brûlé !"



"Masque COVID accroché à un Bois de Rempart, sur les hauteur du village du Brûlé..."



"Batterie de voiture à deux pas du cimetière du village du Brûlé, près de la borne à verre."



"Gravats et beaucoup de déchets plastique en contre-bas de la route, en versant de ravine"



"Carcasse de 306 grise partiellement découpée en ravine"



"Gros dépôt sauvage au bord de la route Hubert de Lisle !"



"Bidon d'huile de vidange au bord de la route"

Liste des communes impactées par la traque cette semaine Commune Total Le Tampon 45 Saint-Denis 14 Saint-Louis 5 Saint-Paul 4 Saint-Pierre 2 La Possession 1 Saint-Leu 1 Total 72



Toutes les "cochonneries" et leur localisation à retrouver sur le site Bandcochon.re