À l'ordre du jour, 2 affaires qui ont été adoptées :

Approbation du procès verbal des séances du Conseil Municipal des vendredi 9 et samedi 17 décembre 2022

Travaux de modernisation et de rénovation de l'éclairage public. Une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée le 15 novembre 2022 en vue de moderniser et rénover l'éclairage public de la commune du Tampon. Le projet est réalisé sous Maitrise d'Ouvrage : Commune Le Tampon et intervient dans le cadre d'un programme d'économie d'énergies et de préservation de la biodiversité après la réalisation et la création d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière et d'un Diagnostic du parc d'éclairage. Il s'agira du renouvellement des 4 775 sources lumineuses ainsi que de la reconstruction de 322 armoires de commande et la mise en conformité du réseau dédié à l'éclairage.



Service Communication

Mairie du Tampon

