Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Compte rendu du conseil municipal du Tampon de samedi

Le Conseil Municipal du Tampon s'est réuni ce samedi sous la présidence du Maire du Tampon André Thien Ah Koon.



En ouverture de séance, le Conseil Municipal a exprimé son soutien aux différents acteurs de la filières canne-sucre de La Réunion à travers une motion (voir document en pièce jointe).



28 affaires étaient à l'ordre du jour et ont été adoptées :



- Revision et actualisation des autorisations de programme et des credits de paiement (AP-CP) – exercice 2022



- Fixation des taux d’imposition de la taxe fonciere sur proprietes baties et non baties pour 2022 :

La Commune du Tampon se félicite de sa bonne gestion financière qui permet une baisse de 5% des impôts pour les tamponnais.

Un vote à l'unanimité lors de cette séance qui démontre le travail accomplit par le Maire du Tampon et l'équipe municipal.



- Information relative a l'etat annuel 2021 des indemnites percues par les elus siegeant au Conseil municipal



- Budget primitif de la Commune pour l’exercice 2022 : (voir en pièce jointe la synthèse des orientations budgétaires)

Le Budget Primitif 2022 traduit la politique de la municipalité et s'articule autour de deux axes majeurs et essentiels : d'une part l'accompagnement et le soutien des administrés , d'autre part l'aménagement et le développement du territoire.

Le projet de BP 2022 a été élaboré avec les objectifs de :

- continuer d'apporter une réponse à la souffrance sociale prégnante sur le territoire communal, aggravée par la crise sanitaire , en soutenant les actions du CCAS, au moyen de la contribution communale,

- renforcer la cohésion sur notre territoire en maintenant en soutenant les associations,

- garantir à la population un cadre de vie et un niveau de service de qualité, en dotant les services communaux des moyens nécessaires,

- préserver la solvabilité financière de la collectivité afin de conserver la confiance de nos partenaires,

- limiter la pression fiscale qui pèse sur le contribuable tamponnais, en abaissant les taux de la fiscalité locale directe en 2022



- Subvention d’equilibre a verser au Centre Communal d’Action Sociale

- Subvention d’equilibre a verser a la Caisse des ecoles

- Projet d'elargissement de la rue du Benjoin

- Elargissement de la rue Alverdy et aire de stationnement

- Projet d'elargissement de la rue Eucher Pothin – Bras Creux



- Abrogation de la deliberation n° 04-20220129 et nouvelle garantie d'emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la rehabilitation de 38 Logements Locatifs Sociaux (Operation La Chapelle au Petit Tampon)

- Abrogation de la deliberation n° 05-20220129 et nouvelle garantie d'emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la rehabilitation de 83 Logements Locatifs Sociaux (Operation Les Orchidees 1 a la Chatoire)



- Travaux de realisation de maconnerie moellons pour la creation de murs de soutenement



Creation d'une creche a Trois Mares (Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants)

- Lot 01 : VRD – Espaces verts / Modification n° 4 au marche de travaux n° 2019.330 Modification n° 2 au marche de travaux n° 2019.331



- Marche de maitrise d’œuvre pour la realisation de travaux de « fluides » : developpement du reseau numerique dans les ecoles

Avenant n° 1 au marche n° VI2021.198



- Marche de conception et impression de supports de communication - Lots 12 & 13



- Protocole transactionnel relatif a l’execution du marche public n°VI 2018-33 pour la construction d’un ouvrage de franchissement – chemin des Maraichers par le groupement conjoint d’entreprises PICO OI / E.T.P.O REUNION



- Convention relative aux travaux de deplacement des canalisations d'eau potable dans le cadre des travaux d'amenagement de Bois Court

- Convention d'utilisation des plates-formes de protection et de stabilisation de la retenue collinaire Piton Sahales



- Convention relative aux conditions d'intervention des agents de la commune du Tampon sur le territoire de la commune de Sainte-Rose lors des eruptions volcaniques



- Approbation de la convention de partenariat entre la commune du Tampon et l'IRT :

“Suivi des flux de frequentation du site touristique du belvedere de Grand Bassin, a Bois Court”

L'aménagement du site touristique du Belvédère de Grand Bassin est une priorité communale de dynamisation du territoire. Des travaux refonte de cet espace public démarreront à compter de mars 2022.

Il s'agit d'un dispositif d'aide à la décision qui permettra notamment de disposer de données quantitatives et qualitatives relatives à la fréquentation par catégories de véhicule et de pouvoir ainsi dimensionner les aménagements complémentaires répondant aux attentes des utilisateurs

- Adoption du dispositif d'ensemble d'organisation du week-end de l'Inde et Festivites de l'Aid el Fit



- Rassemblement de motards le dimanche 15 mai 2022



- Le Tampon, la sante par le sport : Action « Zumba Mensuelle » : attribution d'une subvention a l'Association Sport Sante Bien Etre



- Dispositif « Le Tampon, Alon Bouj Ansamb 2022 »



- Convention de mise a disposition a titre gratuit des locaux communaux a la Tamponnaise Club Municipal de Tennis



- Modification de la deliberation n°12-20220226 relative a la creation d'emplois non permanents dans le cadre d'un contrat projet – Recrutement de deux Conseillers Numeriques France Service – Service Urbanisme



- Autorisation de recrutement d’un vacataire en medecine preventive

