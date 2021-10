Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Compte-rendu du conseil municipal de ce samedi 9 octobre

Suite au Conseil Municipal qui s'est tenu ce jour, Samedi 9 octobre 2021, voici les affaires adoptées durant la séance : Adoption du dispositif d'ensemble pour les Florilèges 2021 Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, cet événement se déroulera exceptionnellement sur un lieu unique : le Parc Jean de Cambiaire L'ouverture des festivités se déroulera du Mercredi 10 novembre 2021 au Dimanche 14 novembre 2021 Pour accéder à la manifestation, la présentation d'un pass sanitaire valide et obligatoire, à partir de 12 ans sera demandé à l'entrée. La fixation des droits d'entrée aux sites de la manifestation comme suit : - Tous les jours de 9h à 17h30 : 2€

A partir du Mercredi 10 novembre 12h jusqu'au Dimanche 14 novembre 2021 à 17h30

- Gratuit pour les enfants de moins de 1m30

- Gratuité appliquée aux personnes à mobilité réduite (PMR) sur présentation de leur carte d’invalidé avec 1 accompagnant sur toute la manifestation, dont les pass sanitaires sont valides

- Toute sortie est définitive Marché d'acquisition de gradins télescopiques pour la Commune L'objectif étant d'équiper les grands chapiteaux de gradins télescopique respectant la réglementation Chapiteaux, Tentes et Structures (CTS) en vigueur : 14 modules pour un total de 1022 places.





