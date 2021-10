Compte-rendu du conseil municipal de ce jeudi 7 octobre

Le Conseil Municipal de Saint-Paul a validé ce jeudi 7 octobre 2021 plusieurs sujets d'importance. Les affaires adoptées correspondent à l’esprit de la mandature.



SAINT-PAUL LANCE SES CONSEILS DES HABITANTS



La Municipalité de Saint-Paul, Ville humaine et solidaire met en œuvre les sept Conseils Des Habitants (CDH) pour sept Bassins de Vie.



Le lancement de ces instances de participation citoyenne s’inscrit dans une logique de proximité. Un Conseil Des Habitants sera installé à Mafate. Cela traduit notre volonté d’offrir à chaque territoire la capacité de s’exprimer sur son cadre de vie.



Chacun de ces Conseils aura un budget de fonctionnement d’un million d’euros pour la période 2022-2026 pour financer des projets d’investissements. Ces CDH fonctionneront dès le début d’année 2022.



Chacun d’eux disposera de 30 membres au maximum tirés au sort. La parité sera strictement respectée. Dans un esprit de neutralité, la Ville ne s’immiscera pas dans leur désignation. Un appel à candidature sera prochainement lancé. Le tirage au sort respectera la représentativité des quartiers. Nous voulons des instances citoyennes indépendantes qui participent pleinement à la vie de la cité. Deux élus siègeront à ces CDH mais aucun d’entre eux ne pourra voter lors des prises de décision.



Nous avons ainsi la volonté de créer les conditions pour que les Saint-Pauloises et des Saint-Paulois deviennent, encore plus qu’aujourd’hui, les acteurs des conditions d’amélioration de leur cadre vie . Notre ambition est d’être au coeur des préoccupations des habitants, Ainsi nous construisons une Ville nouvelle avec la population !



LA VILLE LUTTE CONTRE L’ILLECTRONISME



La lutte contre l’illectronisme est également une volonté forte de la Municipalité. Saint- Paul, Ville moderne, inclusive et numérique, continue de développer l’accès aux droits pour ses habitants. Cinq conseillers numériques itinérants ont été recrutés par la commune. Ils seront pleinement déployés dans les sept Bassins de Vie du territoire début 2022. La lutte contre l’exclusion numérique concerne aussi Mafate. Des opérations se tiendront tous les mois dans les ilets du Cirque. Les conseillers numériques accompagneront au mieux les Mafatais.



La commune développe également un dispositif complémentaire à travers la mise en place d’une vingtaine d’aidants connect habilitée à réaliser les démarches administratives et à faire des déclarations en ligne pour le compte des citoyens sur différentes plateformes. Ils interviennent dans les mairies annexes et dans les équipements de proximité de la commune.



LE PROJET DE MAIRIE



Un territoire comme Saint-Paul doit disposer d’infrastructure à la hauteur. C’est pourquoi la Ville souhaite regrouper la majorité des services municipaux sur 4 900 mètres carrés de parcelles à l’ancien hôpital Gabriel-MARTIN. Nous avons pris l’engagement auprès des Saint Paulois de faire de l’ancien CHGM un projet profitable au centre-ville.



Aujourd’hui l’accord que nous avons trouvé permet de respecter les équilibres financiers et de poursuivre l’aménagement du Programme de Renouvellement Urbain sur les îlots du centre et du front de mer. La ville de Saint Paul porte le projet d’une Mairie depuis très longtemps mais celui-ci n’a jamais abouti.



L’objectif est d’aujourd’hui d’apporter le meilleur service public à la population. De faciliter et d’améliorer les conditions de travail de nos agents municipaux, de réduire le trafic de véhicules dans le centre-ville et d’avoir donc un fonctionnement plus écologique de notre administration. Cela contribuera à une mutualisation et à de la transversalité entre services.



C’est la clé de la performance collective. L’ex site de Gabriel-MARTIN représente un foncier stratégique. En parallèle, de gros travaux de réhabilitation doivent être engagés à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul. C’est aujourd’hui une question de sécurité. A travers ce nouveau projet nous permettons le développement du pôle centre du ville en le rendant attractif et profitable aux centre ville. Nous construirons une mairie adapté aux enjeux et aux besoins de notre territoire et de ses habitants. Enfin nous permettrons au pôle front de mer de se developper et d’être totalement orienté vers plus d’attractivité.



UN SOUTIEN VOLONTARISTE À LA CULTURE



Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, est une commune à la culture ancrée dans son ADN. En ces temps de crise sanitaire, le monde culturel a plus que jamais besoin du soutien des collectivités.



La Municipalité accompagne les acteurs de cette filière touchés par la crise sanitaire. Notre adhésion au pass culture témoigne de ce volontarisme assumé. Ce dispositif national est une application gratuite pour les jeunes de 18 ans. Ce public va pouvoir ainsi disposer de 300 euros sur 24 mois. SaintPaul innove.



Nous intégrerons ainsi notre programmation culturelle pour qu’elle soit accessible. Notre politique résolument tournée vers l’excellence culturelle permet à Saint-Paul de retrouver naturellement la place qui est la sienne. Celle de phare de la culture à La Réunion.