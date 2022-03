Compte-rendu du Conseil municipal du 10 mars 2022

Débat sur les orientations budgétaires

Après avoir rappelé le contexte local, national et international dans lequel s’inscrivent ces orientations budgétaires en vue de la présentation prochaine du budget, le Maire de la Ville, Bruno Domen a dressé le cap fixé sur le plan financier pour 2022.

Pour rappel, en septembre dernier, en toute responsabilité, les élus, accompagnés d’un cabinet d’analyses financières, ont présenté un plan de redressement des finances pour préserver l’avenir de la collectivité. Des mesures difficiles mais nécessaires, qui obligent la collectivité et les citoyens à des efforts importants.

D’ores et déjà, et d’après les premiers éléments du compte administratif 2021, une amélioration de la situation financière est constatée avec une épargne nette qui s’élèverait à -66 000 euros contre -2,5 millions fin 2020.

Toutefois, la situation reste extrêmement fragile et nécessite une vigilance accrue.

L’encours de la dette reste important, puisqu’il s’élève au 1er janvier 2022 à 42,5 millions d’euros. Il s’agit essentiellement là, du paiement d’investissements réalisés sur la dernière décennie, sans financement suffisant assuré.

Comme annoncé plusieurs pistes ont été activées. S’agissant du levier fiscal, des arbitrages sont en cours mais d’ores et déjà la municipalité a annoncé que si cette option devait être retenue, l’évolution du taux serait inférieure à celle préconisée initialement dans la prospective qui était de l’ordre de 9%.

Malgré le contexte difficile, tout est mis en œuvre pour la poursuite des investissements au service des Saint-Leusiennes et des Saint-Leusiens. Bruno Domen a évoqué les travaux prévus pour 2022 : la fin des travaux sur l’école Peyret Forcade, la dernière tranche de sécurisation des abords de l’école des Camélias, l’extension du cimetière de Saint-Leu, les travaux d’éclairage du stade du Centre-ville mais aussi la réhabilitation du gymnase de La Chaloupe, sans oublier la remise aux normes des cantines scolaires au Centre-ville, à Grand Fond et au Plate.

Le travail partenarial engagé avec les autres collectivités permet également la réalisation de grands projets et un investissement important. Le Maire s’est exprimé : « cette année est une année de grands travaux avec la réhabilitation et l’extension du réseau d’eaux usées du Centre-ville, la construction de la station de potabilisation à Maduran ou encore le renforcement du réseau d’eau potable, de Colimaçons jusqu’à Bras Mouton ».



L’égalité entre les femmes et les hommes

La présentation réglementaire du rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes, a permis de revenir notamment sur les différentes actions menées au sein de la collectivité cette année, lors du 8 mars mais aussi du 25 novembre, par exemple.

L’élue déléguée aux droits des femmes, Suzelle Barbin, a salué le travail de la collectivité en faveur de la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.

Le Maire a tenu à féliciter les associations qui se sont mobilisées le 8 mars dernier dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Cette manifestation organisée en partenariat avec la Ville, a permis de mettre en avant l’engagement des femmes au sein des associations de Saint-Leu.

Validation du plan de financement pour la concrétisation de deux « Maisons France Services » Pascaline Soret, Conseillère municipale déléguée à l’amélioration du service public, a exposé la mise en œuvre des deux « Maisons France Services » (MFS) au Plate et à La Chaloupe par le biais du financement européen LEADER. Les MFS sont chargées d’accueillir, d’orienter et d’accompagner les usagers, où l’on retrouve l’ensemble des partenaires institutionnels afin de faciliter l’accès à différents services publics. « Sur le Plate, la Maison France Services sera implantée dans l’actuelle plateforme de services qui regroupe déjà certains partenaires. Sur La Chaloupe, elle sera située dans l’actuelle mairie annexe ».



Une nouvelle SPL pour le développement de l’Ouest

La Ville de Saint-Leu, comme les autres villes du TCO entre au capital de cette nouvelle SPL. L’objet de la structure est d’accompagner le TCO (actionnaire à 50%) et les communes de l’intercommunalité, dans leurs projets d’aménagement.

Jean-Paul Euzet a été désigné représentant de la collectivité au sein de la Société Publique Locale Grand. Ce dernier a tenu à remercier chaleureusement ses collègues et le Maire pour leur confiance.