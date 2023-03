Revenir à la Rubrique CINOR Compte-rendu de l'assemblée générale du Cyroi



Production du radiotraceur 18FDG permettant l’imagerie des cancers. En partenariat avec le service de médecine nucléaire du site Nord du CHU, le GIP CYROI a substantiellement augmenté les capacités du cyclotron afin de faire face à l’évolution du nombre de patients et répondre, par ailleurs, aux exigences de qualité inhérentes aux normes pharmaceutiques : la production est ainsi passée de 3 696 doses/patient (2021) à 4 360 doses/patients (2022). Cet effort devrait se poursuivre en 2023, grâce en particulier à l’installation d’un Tomographe à Emission de Positons numérique (TEP) au sein du CHU, qui renforcera l’offre d’imagerie ; Séquençage du COVID : En pleine crise, le CYROI avait été chargé d’assurer le séquençage du COVID en collaboration avec les scientifiques compétents de l’Unité de recherche PIMIT (Processus infectieux en Milieu Tropical), présents sur site. Entre le 1er janvier 2021 et le 15 avril 2022, le CYROI aura ainsi procédé au séquençage de près de 7 928 échantillons. L’objectif poursuivi : identifier le type de variant présent sur l’île, afin d’assurer une surveillance locale et alimenter la base de donnée internationale. Le CYROI a ainsi été le premier à identifier le variant OMICRON au plan national. Ces examens ont été réalisés à un coût remarquable de 54 €/échantillon contre 135 € en moyenne nationale, grâce à l’investissement remarquable des équipes ; Dans un contexte de crise COVID, le CYROI a également répondu à l’appel à projet de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), visant à consolider l’emploi scientifique auprès des entreprises réunionnaises. Ce dispositif aura permis de créer 7 emplois réparties au sein d’ entreprises réparties entre le sud et le nord de l’île. Objectif poursuivi : insérer une dimension innovante pour les produits et services commercialisés par ces entreprises. L’accompagnement économique du CYROI s’est également traduit par l’accueil de 13 start-up opérant dans le domaine des biotechnologies, dont deux nouvelles hébergées en 2022. La coopération CYROI-CINOR s’est par ailleurs consolidée depuis l’ouverture du KUB : la création d’une passerelle entre les deux bâtiments favorise l’accès au plateau technique mutualisé du CYROI, et offre des conditions favorables de développement. Cette politique d’accompagnement individualisé des projets innovants s’est traduite par deux reconnaissances nationales. Le GIP CYROI a été labélisé IBISA (infrastructure biologie santé agronomie) par le Ministère de la Recherche. Il s’agit, après le pôle de protection des plantes du CIRAD, du deuxième établissement à obtenir cette labélisation pour l’ensemble des outre-mer français. En 2022, le CYROI a par ailleurs été labellisé Centre de Ressources Technologique (CRT) en réponse à sa capacité de satisfaire des demandes de prestations spécifiques d’entreprises du territoire. Le plateau technique du GIP CYROI est en effet accessible à toute demande d’entreprise du territoire dans ses spécialités (www.cyroi.re). Le Président Benjamin THOMAS a également accueilli une délégation de la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale. A cette occasion, il a pu mettre en exergue les activités des entreprises innovantes accompagnées par le CYROI, dans une perspective de rayonnement aux plans à la fois national et international. Le GIP CYROI a vocation à intensifier son accompagnement à l’innovation, contribuant à la création d’emploi et de valeur ajoutée sur l’ensemble du territoire ; Le CYROI a également poursuivi le développement de projets de recherche à vocation économique. Ainsi, le projet MIELOMIC, conduit en partenariat avec les professionnels de l’apiculture, et qui vise à décrire les caractéristiques physico-chimiques de miels issus de la diversité florale du territoire : Il s’agit d’exploiter tout le potentiel offert par le produit et à terme de l’inscrire au patrimoine réunionnais. Cette valorisation doit aussi conduite à une meilleure rémunération des producteurs locaux ; En 2022, le CYROI a consolidé son partenariat avec l’Université de La Réunion, qui a soumissionné à plusieurs appels à projets nationaux, à l’instar des dispositifs Excellence ou Plan d’Innovation Outre-Mer (PIOM). Dans le cadre de ce dernier dispositif, le projet Trèt Zerbaj a été retenu, et devrait permettre, à terme, l’installation d’une banque d’extraits de principes actifs issus de la biodiversité. Cette extractothèque, qui sera opérée par le CYROI, sera transparente, mutualisée et accessible au monde académique et économique ; La recherche développée par les équipes du CYROI s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale : notre établissement public réalise en particulier un projet de lutte antivectorielle collaboration avec le Gouvernement des Seychelles, ainsi que son Université : il s’agit d’une part, de vérifier l’efficacité de la technique du moustique incompatible par utilisation de Wolbachia, et de contrôler par ailleurs les populations du moustique-tigre Aedes albopictus, dans un contexte insulaire habité ; Le GIP CYROI accompagne également un projet innovant en partenariat avec une entreprise de la Ville du Port actuellemnt hébergée au sein de sa pépinière en biotechnologie ; Le GIP CYROI est un acteur fortement impliqué dans la vulgarisation scientifique auprès de la jeunesse réunionnaise, notamment à travers l’accueil régulier de jeunes élèves et étudiants motivés par la découverte de la science, et des hommes et femmes qui l’incarnent. A travers un immersion professionnelle au sein des équipes mixtes de recherches et des entreprises hébergées au CYROI, ils ont ainsi l’opportunité d’ interagir avec près de 150 personnels techniques et scientifiques de haut niveau, qui sont spécialisés dans un large spectre de métiers et de thématiques à fort enjeu stratégique sur le plan scientifique. PERSPECTIVES



L’année 2023 sera placée dans la continuité de l’action dynamique engagée : le GIP CYROI poursuivra ainsi la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique, consolidera son modèle économique et confortera par ailleurs sa gouvernance, qui a vocation à être élargie à deux nouveaux acteurs dans le cadre des discussions engagées avec la Région Réunion et le Conseil Départemental.



En lien avec d’autres organismes locaux, le CYROI poursuivra ses consultations en vue d’élargir son champs d’action, améliorer ses performances scientifiques et conforter son modèle économique : la réponse à de nouveaux appels à projets communautaires très compétitifs, impliquant des collaborations avec plusieurs pays de l’Union Européenne constituera à cet égard un facteur déterminant pour l’atteinte des objectifs ambitieux affichés par la structure.













