Compte de campagne validé pour Juliana M’Doihoma

J’ai reçu ce mercredi 16 décembre 2020 la décision de la Commission nationale des comptes de campagne qui vient valider les comptes de la liste « Ensemble, réveillons notre ville » que j’ai eu l’honneur de conduire.



Cette issue favorable est la suite logique de l’engagement qui a été celui de mes colistiers de mon équipe de campagne et de moi-même. Nous n’avons eu de cesse d’agir dans le respect des règlementations en vigueur.



Je tiens à remercier chaleureusement mon mandataire financier – et plus précisément le président, la trésorière et la secrétaire de mon association de financement électoral - dont la 1ère expérience s’est ainsi conclue par un franc succès.



C’est avec sérénité que nous avons attendu cette décision favorable de la Commission qui permettra au Tribunal administratif de se prononcer dans les prochaines semaines sur la protestation électorale introduite par des opposants qui n’acceptent toujours pas le verdict des urnes.



L’heure est maintenant venue de cesser les basses manœuvres et de laisser la nouvelle majorité travailler. Les chantiers sont immenses, la situation financière est plus grave que ce qu’on a voulu nous faire croire, les actions sont nombreuses à engager pour rattraper les retards en matière d’investissement dans nos écoles, nos routes, nos équipements sportifs et culturels... sans compter la réorganisation des services communaux pour rendre à la population un service public plus accueillant et plus efficace.



J’encourage donc l’ensemble des agents à participer activement à l’écriture de cette nouvelle page pour l’administration communale, et à garder foi en notre capacité collective à faire mieux.



J’invite chacun des citoyens Saint-Louisiens et Riviérois à tourner le dos aux divisions du passé et à venir construire avec nous la « ville de passion » que nous méritons !



Juliana M’DOIHOMA