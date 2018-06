A la Une . Compte administratif : "Dynamisme" et "rigueur de gestion" mis en avant par la Région

"L'année 2017 se caractérise par un niveau d'exécution exceptionnel". Didier Robert ne cache pas sa satisfaction lors de la présentation ce jeudi 21 juin du bilan d'activité et du compte administratif 2017 de la Région Réunion. À la veille de la séance plénière, le président de la collectivité régionale a réaffirmé le "dynamisme" et la "rigueur de gestion" de l'institution.



Ainsi, Didier Robert s'est particulièrement réjoui de voir que pour la deuxième année consécutive, le budget engagement ainsi que les réalisations qui en découlaient "dépassait le milliard d'euros". 1, 181 milliard d'euros pour être précis. Deuxième élément de satisfaction pour le président de Région : la part consacrée à l'investissement, à hauteur de 711 millions d'euros en 2017 (contre 933 millions en 2016), dont 270 millions alloués au chantier de la Nouvelle Route du Littoral. "La Région Réunion est la deuxième région française qui investit le plus, avec un ratio de 700 euros par habitant, alors que la moyenne nationale n'est que de 157 euros", martèle-t-il.



Au cours de la présentation de ce compte administratif, Didier Robert a également salué la "solidité financière" de la Région Réunion, qui a emmagasiné en 2017 près de 137,8 millions d'euros d'épargne brute (contre 94,6 millions en 2016) pour 84,4 millions d'euros de résultat final. Sur ce dernier la hausse est particulièrement significative puisque le résultat final de 2016 n'était que de 29 millions d'euros.



Un bon point pour la collectivité "malgré l'impact des travaux de la NRL", explique-t-elle : "ce résultat positif représente un atout pour l'exercice suivant et notamment le financement de la NRL". Pour rappel, la Région Réunion a déjà engagé 1 034 337 217 € sur ce chantier. Autres éléments de satisfaction pour la Pyramide inversée : une épargne de gestion de 154,2 millions d'euros et une épargne nette de 101,8 millions d'euros (respectivement de 106 millions et de 42,6 millions d'euros en 2016).

Concernant le ratio de désendettement, de 7,5 années, il est meilleur que celui de 2016 (8,7 années) et reste en deçà du seuil des 12 années de plafond maximal de la solvabilité de la collectivité auprès des institutions financières. La notation Moody's (A2) reste stable et "reflète des niveaux d'épargne solides, une gestion prudente et une dette saine", poursuit la Région.



"Nous sommes dans une logique qui est celle de continuer à irriguer l'ensemble des thématiques que ce soit au niveau des lycées, de l'ensemble du réseau routier, des problèmes liés au développement du transport. C'est tout cela qui fait partie du bloc moteur d'ensemble du programme d'investissement", ajoute Didier Robert. SI Lu 514 fois





