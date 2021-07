Rubrique sponsorisée Compte Administratif 2020 de la Région Réunion

Par La Région Réunion - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 10:39



Un résultat en trompe l’œil : l’excédent de 79 millions ne doit pas faire illusion.

> L’impact de la crise sanitaire, avec notamment le confinement de l’an dernier et la fermeture des frontières, a provoqué une baisse de certaines dépenses, notamment de la continuité territoriale qui est passée de 54 millions à 29 millions, et une diminution des investissements (- 26%), en particulier des dépenses concernant la NRL (de 150 millions à 56 millions).

> une bonne partie de ces 79 M€ devra venir compenser, lors d’une prochaine Décision Modificative, les impasses opérées par la précédente mandature au niveau du budget 2021, alors que cette somme aurait dû être affectée en totalité à l’investissement

Effondrement de l’épargne :

> Le montant de l’épargne diminue de moitié en 10 ans ;

> Le montant de l’épargne nette est passé de 145 millions en 2015 à 46 millions en 2020.

> Or, c’est précisément le niveau de cette épargne qui détermine la capacité de la Région à investir pour La Réunion

Augmentation de l’endettement :

> Du fait de la faiblesse de son épargne, la Région se trouve dans l’obligation de recourir massivement à l’emprunt

> L’endettement atteint 1,2 milliard d’euros, soit un taux d’endettement de 231 %.

> La capacité de désendettement de la Région se situe désormais nettement au dessus du seuil d’alerte recommandé pour les Régions : 11,7 ans au lieu de 9 ans.

De lourdes incertitudes pour l’avenir : impact de la NRL, situation des SPL, impact crise sanitaire sur Air Austral



