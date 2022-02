A la Une .

Comprenez-vous la méthode des manifestants du convoi de la liberté ?

Ils étaient des centaines à participer à la "karavane liberté 974" ce samedi sur les axes routiers de l'île et vont remettre ça ce dimanche. Cette forme de protestation sur les routes a occasionné d'importants embouteillages alors que les automobilistes les subissent déjà du lundi au vendredi en temps normal. Les Réunionnais s'inspirent du "convoi de la liberté" qui "gèle" le Canada depuis quelques semaines déjà afin de protester contre le pass vaccinal et de façon plus générale contre les mesures de restriction prises par les gouvernements. Dans chaque pays qui suit ce mouvement, la méthode choisie est celle de la paralysie du trafic routier pour se faire entendre. Comprenez-vous la méthode des manifestants du convoi de la liberté ? Donnez votre avis en commentaire, c'est le #DebatDuCouvreFeu