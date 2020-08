Faits-divers Complicité de détournement : Le procès de Cyrille Hamilcaro renvoyé à 2021

Il faudra attendre pour entendre les explications de Cyrille Hamilcaro. L’ex-maire de Saint-Louis devait être jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour complicité de détournement du fichier du personnel de la mairie de Saint-Louis. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 14:27 | Lu 498 fois

C’est à la demande du tribunal que finalement Cyrille Hamilcaro devra se présenter devant la justice l’année prochaine.



L’ex-édile est poursuivi pour complicité de détournement du fichier des employés communaux sur une période de 5 ans après avoir été écarté de la mairie de Saint-Louis pour cause d'inéligibilité. Ce fichier contenant notamment des adresses ou situations familiales des agents avait été détourné par une employée de la collectivité. Cette dernière devait également être jugée pour l’envoi de tracts aux agents communaux avec des fonds publics.



Dans cette affaire, l’association AntiCor, "Contre la corruption, Pour l’éthique en politique" s’est portée partie civile.



Malgré l’insistance des conseils de Cyrille Hamilcaro, le procès a été renvoyé au 4 mars 2021, soit avant les élections départementales et régionales, si toutefois elles étaient maintenues en raison de l'évolution des conditions sanitaires.



