Complètement ivre, il renverse un homme en trottinette et poursuit sa route

Un homme de 38 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis ce vendredi pour des faits de blessures involontaires. Alors qu'il était très fortement alcoolisé, il a renversé un jeune homme en trottinette à 2 heures du matin. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 16 Juillet 2022 à 07:57

Les faits se sont produits le 10 juillet à Saint-Denis, dans les rampes de Saint-François. Un trentenaire sort d'une fête très très alcoolisée et décide de rentrer chez lui. Il est accompagné de son jeune fils qu'il laissera devant. Il redescend des rampes de Saint-François vers les Camélias lorsqu'il déborde sur la voie d'en face dans un virage. Il percute un jeune homme en trottinette qui monte, et poursuit sa route tranquillement. "Il roulait dangereusement et à vive allure, j'ai pris de la distance par sécurité", témoigne un autre conducteur qui suivait le véhicule impliqué. C'est ce deuxième conducteur qui viendra porter secours à la victime.



Il est testé à 2,40 g/l d'alcool dans le sang



L'homme est contrôlé puis interpellé par une patrouille de police qui l'avait repéré car son véhicule roulait sans calandre. Celle-ci était restée sur le lieu de l'accident. "J'ai absolument rien vu", explique-t-il. Il est testé à 2,40 g/l d'alcool dans le sang. Pour couronner le tout, il roule sans permis depuis 2019 et, est en attente de jugement pour une conduite sans permis et sous alcool avec un taux de 1,28 g/l datant de juin 2021. Il est placé en dégrisement et sera entendu 20 heures plus tard où il sera enfin à un taux de zéro. La victime sur la trottinette s'en sort miraculeusement avec trois lombaires fracturées et une ITT de 10 jours. Elle assiste à l'audience en fauteuil roulant.



"Il n'en a rien à faire des avertissements judiciaires"



"Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un accident, je ne me souviens de rien" maintient le prévenu à la barre tout en s'excusant platement auprès de la victime. L'avocat de la partie civile pointe "un choc extrêmement violent", ajoutant que "la victime aurait pu être en fauteuil toute sa vie".



Le procureur de la République enfonce le clou en dénonçant des faits "particulièrement désagréables qui ont déjà été commis en juin 2021, tout en ayant bu et sans permis. Il n'en a rien à faire des avertissements judiciaires. Il a choisi de boire. Après il est facile de ne pas se souvenir. Il faut l'interdir de conduire", tance le parquet qui requiert 18 mois de prison dont 6 assortis d'un sursis probatoire, une interdiction de conduire pendant 1 an et la confiscation du véhicule et un aménagement sous bracelet pour la partie ferme.



"Il a fallu 18 heures pour qu'il revienne à un taux de zéro"



"C'est évident qu'il a tout faux", répond la défense. "Son attitude est inquiétante et j'ai moi-même du mal à croire qu'il n'ait rien vu. Il a fallu 18 heures pour qu'il revienne à un taux de zéro. Sa culpabilité est une évidence. Je suis en accord avec le parquet pour un aménagement sous bracelet. Pour le véhicule, il est à sa mère et elle n'a pas commis l'infraction. La confiscation n'est pas possible à mon sens", plaide la robe noire. Reconnu coupable, le chauffard peut remercier son avocat même s'il n'a pas de casier. Il est condamné à 18 mois de prison intégralement assortis du sursis probatoire. Il ne pourra pas passer son permis de conduire avant 1 an.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur