A la Une . Compiègne : 5 personnes mises en examen pour avoir forcé une adolescente à se prostituer

Cinq hommes et une femme ont été interpellés pour proxénétisme en bande organisée. La victime de 15 ans dénonce des faits de séquestration et de prostitution forcée. Par GD - Publié le Jeudi 11 Août 2022 à 07:37

Samedi dernier, la police de Compiègne est contactée par un individu qui affirme que son amie est retenue par plusieurs individus et est obligée de se prostituer. Les forces de l’ordre se rendent sur place et constatent des faits confirmant la dénonciation. Quatre personnes présentes, dont une femme de 21 ans, sont directement interpellées. Une cinquième sera arrêtée lundi.



Ils contestent tous "leur implication dans les faits considérés", indique le Parquet de Senlis. Une information judiciaire est ouverte et tous ont été mis en examen pour proxénétisme en bande organisée et placés en détention.



La jeune fille, originaire de Reims, s’est enfuie de son foyer depuis le mois de mai. "Elle dit qu'elle s'est prostituée d'abord sur Paris, puis aurait voulu échapper à ses proxénètes parisiens, et aurait été prise en charge par un homme qui l'aurait emmenée sur Amiens, où elle se serait prostituée également, avant d'arriver à Compiègne", a expliqué la procureure Marie-Céline Lawrysz.