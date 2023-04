Communiqué Compétitions sportives à Saint-Benoît : Interdiction de la vente et de la consommation d'alcool ce week-end

Publié le Vendredi 14 Avril 2023

Afin de permettre le bon déroulement des compétitions sportives prévues ce week-end, la commune de Saint-Benoît a décidé d'interdire, par arrêté municipal, la vente et la consommation d'alcool aux abords et à l'intérieur du complexe sportif Marc Minatchy à Sainte-Anne, du 15 au 16 avril 2023.