Comparution immédiate: "Je vais t'enterrer avant la fin de l'année"

Une fois de plus, la salle d'audience de tribunal correctionnel de Champ-Fleuri, devait juger une affaire de violences conjugales. Un homme s'est acharné sur sa compagne, car elle ne lui obéissait pas suffisamment à son goût. Déjà coutumier du fait, il avait purgé une peine de 5 ans de prison pour complicité de meurtre en 2003, après un procès aux assises.



Le 8 septembre dernier, alors qu'ils sont sortis danser, Jean.Philippe.C pète un câble devant tout le monde et assène gifles et coups de pied à sa compagne. Les témoignages ainsi que la vidéo montrent un réel acharnement sur la victime alors qu'elle est au sol. S'en suivent des menaces de mort : "je vais t'enterrer avant la fin de l'année" qui, au regard de ses antécédents pour complicité de meurtre, effrayent sa compagne et sont pris très au sérieux par le tribunal.



"Il la tabasse en public, car elle dansait mal"



À la barre, en plus de rester impassible, il explique que ce n'est pas de sa faute. Selon lui, si elle ne lui avait pas manqué de respect, il n'aurait pas eu à la corriger. Pour la partie civile, sa dangerosité ne fait aucun doute : "Son agresseur s'en fout, c'est la faute de l'alcool, de Madame. Il la tabasse en public, car elle dansait mal. Il s'est acharné sur elle, c'est un homme extrêmement violent, elle doit être protégée".



"Il reconnaît les faits superficiellement pour nous faire croire qu'il était contraint de la calmer. Il ne se remet pas en question, son discours est inadmissible, il chosifie sa compagne. Il s'est acharné sur elle avec des gifles et des coups de pied", ajoute la procureure qui requiert une peine de 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, assortie d'un maintien en détention. Le tribunal suivra les réquisitions du ministère public avec des obligations de soins et une interdiction d'entrer en contact avec la victime.