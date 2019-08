Comparution immédiate: "Je suis un dealer de pacotille madame"

Le jeune dealer de 22 ans, interpellé cette semaine pour détention, usage et trafic de drogue dans la période de décembre 2018 à août 2019, comparaissait cet après-midi dans le cadre de la comparution immédiate. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il a préféré demander un renvoi afin de pouvoir préparer sa défense. Interpellé avec 2g de cannabis, 6g de zamal et 8g de cocaïne... 2,7kg de zamal avaient été retrouvés à son domicile par les forces de l'ordre.



Le 23 juillet dernier, il était également contrôlé en possession de 36 cachets d'artane. Invité à se défendre par la présidente soucieuse d'écouter sa version des faits afin de pouvoir statuer sur son maintien en détention, il explique le plus simplement du monde : "Je ne recommencerai pas, ça ne m'apporte que des problèmes. Je suis un dealer de pacotille, madame, je n'ai jamais un sou en poche".



La procureure, en attendant la future audience, demande le maintien en détention invoquant des risques de réitération et de manque de garantie de représentation du prévenu, avançant également sa dépendance aux drogues. "Ayez au moins un coeur Madame", lance-t-il à l'égard de la présidente alors que la cour se retire pour délibérer. Il est maintenu en détention en attendant l'audience qui aura lieu le 27 septembre.