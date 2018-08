Comparution immédiate: Interpellé à 1,44 g/l de sang en sortant de la gendarmerie

Un jeune Saint-Paulois de 28 ans a eu la riche idée d'aller se présenter à la gendarmerie le 10 aout dernier pour y régler un litige de famille. C'est à la sortie que tout se complique. Sur le chemin du retour, les forces de l'ordre procèdent à des contrôles et interceptent son véhicule.



Il est contrôlé avec 0,72 mg/l d'air et sans assurance. En état de récidive, il est alors placé en garde à vue. Présenté ce matin devant le juge, il explique qu'il a fait la fête la veille et s'est couché à 22h. Il répète à la cour qu'il n'avait aucune idée de son taux d'alcoolémie, pour justifier de son déplacement en véhicule.



La procureure, qui relate des faits fort simples, lui donne une seconde chance en requérant une peine de 6 mois de prison avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de 2 ans ainsi qu'une obligation de soins. La juge le condamne coupable, suit les demandes de la procureure et ajoute une immobilisation de son véhicule pendant un an et une annulation de son permis avec 3 mois de délai avant de pouvoir le repasser.