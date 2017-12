Comparé à un singe, Jean-Hugues Ratenon réplique : "Face à l'ignorance, il ne faut pas réagir"

"Normalement la comparaison avec lui s'arrêtait à la taille et à la patte gauche. Mais décidément la ressemblance devient troublante"!

Jean-Hugues Ratenon, qui a provoqué le "ras-le bol" très excessif du directeur du cabinet du maire Les Républicains de Porto-Vecchio pour avoir rappelé le 20 décembre dernier à l'Assemblée nationale le drame subi par les esclaves à l'intérieur de la prison Juliette-Dodu, regrette "l'ignorance" de beaucoup d'élus nationaux sur la problématique de l'esclavage.Sur Twitter, Pierre Alessandrini avait écrit en avoir "ras le bol de ce communautarisme rampant et de cette course à la victimisation". Avant de se lâcher complètement, comparant à mots couverts Jean-Hugues Ratenon à un singe "Pour moi c'est de l'ignorance et face à l'ignorance, il ne faut pas réagir", nous a déclaré ce jeudi Jean-Hugues Ratenon.Pour le parlementaire, au-delà de ces propos, c'est l'enseignement de l'esclavage et de l'engagisme dans la société française qui continue de poser problème. "C'est de la responsabilité de l'État. La problématique de l'esclavage et de l'engagisme ne fait pas partie uniquement de l'histoire de La Réunion mais aussi de la France". Il poursuit, au sujet de la prise deposition de Pierre Alessandrini : "je ne pense pas que ce soit la ligne d'une organisation politique mais la ligne d'un homme. Malheureusement, on peut trouver ce genre d'individus dans quasiment tous les partis politiques", regrette le Panonais.Pour rappel, lors de son intervention dans l'hémicycle, Jean-Hugues Ratenon s'élevait contre la démolition de l'ancienne prison Juliette-Dodu à Saint-Denis, un haut-lieu de l'histoire de La Réunion dont les élévations sont parmi les plus anciennes du chef-lieu et où de nombreux esclaves et marrons ont transité durant la période esclavagiste. Un site qui a également abrité la première prison de l’île, le premier centre d’impôt ou encore la première mairie de Saint-Denis après 1789. La mairie de Saint-Denis souhaite ainsi construire des logements sociaux en lieu et place de ce bâtiment classé en zone protégée.Le député de la 5e circonscription s'est par ailleurs étonné de la "méconnaissance" d'une "très grande majorité" de parlementaires sur la problématique de l'esclavage "et sur la date du 20 décembre à La Réunion".