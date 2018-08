Comores journaliste menacée : Soutien des amis de l'Afrique à Faïza Soule Youssouf

Les Amis de L’Afrique s’indignent des « menaces de poursuites du Ministre de L’Intérieur Des Comores », contre la journaliste Faïza SOULE YOUSSOUF au motif que cette dernière aurait publié « des images montrant un bureau de vote saccagé le jour du référendum, et qu’elle est complice des assaillants qui ont grièvement blessé un gendarme ».



Nous dénonçons très vivement cette intention du Ministre de L’Intérieur Comorien qui menace l’exercice de la profession de journaliste.

Aussi, nous demandons aux pouvoirs publics Comoriens et à la justice, de garantir pleinement, la liberté d’informer de manière indépendante et rigoureuse, garante d’une véritable Démocratie.



Samuel Mouen,

Président des amis de l'Afrique