Mayotte Comores : Le colonel Assoumani veut exclure les binationaux de la présidentielle

Dans un projet de loi qui est en train d'être présenté devant le parlement de l'archipel, l'homme fort des Comores veut rendre inéligible à l'élection présidentielle tout candidat qui possède une autre nationalité. L'opposition dénonce un texte destiné à écarter du pouvoir les rivaux politiques qui pourraient émerger de la diaspora, résidant surtout en France. Par La rédaction - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 10:55

Voilà une décision qui commence dès maintenant à soulever une levée de boucliers. L'article 7 du projet de loi de réforme des modalités de l'élection du président des Comores, qui s'apprête à être présenté devant le parlement, vise à interdire aux candidats de posséder une autre nationalité que celle de l'archipel.



Une mesure qui viserait à écarter du pouvoir l'opposition, vivant principalement en France, et souvent naturalisé. Cependant, cette mesure affectera également de nombreux comoriens vivants toujours sur l'archipel. "C’est un message négatif que nous risquons d’envoyer à la moitié des Comoriens qui sont des binationaux. La diaspora comorienne et ses enfants recèlent des potentialités pour les 50 prochaines années et l’apport qui est et continuera à être pour le développement des Comores", tacle un ancien haut fonctionnaire comorien.

300.000 expatriés comoriens dans le monde



Ils sont près de 300.000 à vivre en dehors des frontières des Comores, et principalement en France. Déjà exclus des élections, les Comoriens et Comoriennes de l'étranger seront encore plus marginalisés dans ce nouveau système politique.



De plus, un autre article instaurera un système de parrainage par les électeurs inscrits des candidats. Ces derniers devront avoir un minimum de 3000 parrainages, répartis proportionnellement entre les îles, selon leurs nombres totaux d'électeurs. Une mesure dénoncée en ce qu'elle vise là encore à rendre difficile l'accès au scrutin pour les opposants.