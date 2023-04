A la Une .. Comores : L’escroquerie financière montée par Nazra Said Hassani continue de faire des vagues

L’escroquerie financière montée par Nazra Said Hassani continue d’ébranler bon nombre de personnalités aux Comores. Par P.J - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 08:20

Les clients qui avaient prêté de l’argent pour en tirer profit à Nazra Said Hassani s’affolent depuis l’arrestation de cette dernière, rapporte Mayotte La 1ère.



A savoir que certains parmi eux feront l’objet de poursuites puisqu’ils ont investi l’argent public et pas leurs propres deniers. Samedi, aux Comores, dans les locaux de la société d’Etat Comores Telecoms, une opération a mené à l’arrestation d’agents comptables soupçonnés d’avoir pioché dans les caisses de l’entreprise pour faire rouler l’argent et empocher les intérêts, précise le média.



Un haut cadre de la police qui n’est plus en fonction est également soupçonné dans cette affaire. Il aurait fourni des papiers à Nazra Said Hassani pour fuir alors que cette dernière était déjà sous la loupe d’une enquête. D’ailleurs, un policier complice aurait déjà avoué avoir touché un pot de vin.