C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Valérie Bénard, conseillère régionale, des suites d’une maladie.

Valérie Bénard était une jeune élue. Elle portait avec beaucoup de coeur et de détermination ses combats sociaux, en faveur des plus vulnérables notamment. En qualité d’élue déléguée à la lutte contre l’illettrisme, elle aura été particulièrement dévouée à cette cause cruciale pour notre territoire et pour nos familles.

