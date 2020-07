Communiqué suite au décès de Tiloun

Le monde de la musique, la famille des musiciens, son quartier de la Source et avec eux toute La Réunion, ont appris avec stupeur le décès ce jour de Tiloun.

Au nom du Conseil départemental, je tiens à saluer sa mémoire et à présenter à ses proches nos condoléances les plus sincères. Notre île gardera la trace de cet artiste attachant, inspiré et nourri par son compagnonnage avec les éminents aînés connus pendant sa jeunesse autant que par les rencontres et l’amitié partagée avec tant d’artistes de sa génération.

Dans ses textes, dans sa musique, avec sa voix, Tiloun a exprimé avec talent son attachement viscéral au maloya traditionnel de La Réunion - Ô Maloya ! - et sa recherche constante d’ouverture et de mélanges. Ce message était au cœur même de la mission d’éducateur, que Tiloun a exercé toute sa vie, et qui mérite elle aussi d’être saluée aujourd’hui.



Le President du Conseil départemental