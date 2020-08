Communiqué suite au décès de Sydney LAVERDURE

D'origine mauricienne et arrivé à La Réunion en 1963, en provenance du club de la "FIRE BRIGADE", Sydney LAVERDURE a marqué de son empreinte l'histoire du football réunionnais. Gardien de but à la détente exceptionnelle et aux réflexes étonnants, Sydney a souvent été déterminant dans les résultats de son équipe de cœur, la SS Saint Louisienne, qui remporta sept titres consécutifs de champion de La Réunion de 1963 à 1970.



Sa carrière sportive s'est poursuivie à la Patriote, club doyen de notre île, avec toujours la même réussite, le même talent et un fair play remarquable. La sélection de La Réunion de football a eu également la chance de compter sur lui et sur sa classe internationale. Il était en quelque sorte le LEV Yachine du football réunionnais.



Plus tard, Sydney Laverdure s'est investi en tant que bénévole au sein du club corporatif du Comité des Œuvres Sociales des Agents du Département (COSAD) qu'il anima toujours avec la même passion. Le football, c'était sa religion. Joueur de talent, charismatique et militant du sport, il a laissé une trace indélébile partout où il a chaussé les crampons. Il était également d'une gentillesse infinie.



Agent du Département, Sydney Laverdure était aussi un professionnel reconnu et un militant culturel qui a longuement œuvré au sein des Archives Départementales de La Réunion, ce qui lui a valu d'être honoré en qualité de chevalier des arts et des lettres par le Ministre de la Culture.



Au nom des élus et du personnel du Conseil départemental, je présente mes sincères condoléances à son épouse, à ses quatre enfants et à tous ses autres proches.



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental