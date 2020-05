Communiqué suite au décès de Issop PATEL

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris la disparition, des suites d’une longue maladie, de Monsieur Issop PATEL.

94 années d’engagement au service à la fois de causes nobles et généreuses, au bénéfice toujours des autres, pour le bien commun, mais aussi et il convient de le noter, à l’avantage de l’innovation et du progrès.

La librairie PATEL, rue du maréchal Leclerc, héritée de son père, est assurément une institution qui perdurera.

Nous garderons tous en mémoire son avant-gardisme professionnel (création pionnière de l’usine de fabrication de chèques pour les banques locales), son implication forte et engagée lors de la création de l’ADPE, aujourd’hui NORDEV qui accueille des milliers de visiteurs.

Issop PATEL a tracé une voie royale que les générations suivantes devront suivre, en matière d’aide, d’implication et d’engagement social, afin d’honorer et de perpétuer sa mémoire.

A sa famille et à ses proches, j’adresse, en mon nom et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances.



Le Président du Conseil départemental