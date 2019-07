Communiqué pour les plaisanciers du port de St-Leu

La commune de St-Leu et la Régie des ports de plaisance du TCO rappellent aux propriétaires de bateaux que :• ils doivent assurer leurs embarcations, notamment les plus grosses ;• S’ils souhaitent retirer leurs bateaux du port et qu’ils n’ont pas d’endroit où les entreposer, la commune de St Leu met à leur disposition, pendant toute la durée de l’alerte, les sites des services techniques et environnement (respectivement situés à la Pointe des Châteaux et à Stella) ; Les embarcations devront être retirées des sites de la collectivité juste après l’alerte.Pour rester informés des conditions météo ! http://www.meteofrance.re/