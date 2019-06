Communiqué : motion relative à la filière canne, lors de la Commission Permanente du 19 juin 2019

Lors de la Commission permanente du Conseil Départemental qui s’est déroulée ce jour, une motion relative à la filière canne-sucre a été présentée et adoptée à l’unanimité par les Elus.



« Les élus du Conseil départemental demandent que la filière canne, un pilier de l’agriculture réunionnaise, soit préservée et soutenue. L’arrêt brutal de ce soutien national aurait des conséquences désastreuses pour notre territoire. Par cette motion, nous demandons à l’Etat de maintenir l’aide nationale de 28M€ par an en faveur de la filière canne en veillant à une répartition équilibrée et concertée de cette aide » a déclaré le Président Cyrille Melchior.