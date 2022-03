Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Communiqué du TCO : Semaine du recyclage : adoptons les bons gestes ! Le TCO informe que jeudi 18 mars, c’est la journée mondiale du recyclage ! C’est l’occasion de mettre l’accent sur l’importance du tri de nos déchets afin qu’ils puissent redevenir des ressources.

En effet, le recyclage constitue à la fois un mode de traitement de déchets et un mode de production de ressources. Trier nos déchets, c’est leur donner la possibilité d’être recyclés pour avoir une deuxième vie.



Du 18 au 24 mars 2022, venez découvrir « L’allée du recyclage », une exposition d’objets originaux et design en matières recyclées. De l’ameublement, aux bijoux en passant par la décoration, vous trouverez à coup sûr, l’inspiration pour vous lancer ! Nos médiateurs vous feront également découvrir les gestes de tri à adopter pour un recyclage efficace.



Les rendez-vous dans l’Ouest : Médiathèque HEVA (La Possession) : vendredi 18 mars 2022 de 12h à 17h

Pôle culturel l’Alambic (Trois-Bassins) : samedi 19 mars 2022 de 9h à 12h

Médiathèque de la Rivière des Galets (Le Port) : mardi 22 mars 2022 de 9h à 12h

Médiathèque Baguett’ (Saint-Leu) : mercredi 23 mars 2022 de 9h à 17h

Plage des Brisants – Site de l’Open international (Saint-Paul) : jeudi 24 mars de 8h à 17h





