Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Communiqué du TCO : Participez au concours de peinture prévu les 6 et 7 août 2022 au port de Saint-Gilles ! Vous aimez peindre de beaux paysages ? Ce concours de peinture en plein air, nommé « L’Arène des arts », est fait pour vous ! Vous pourrez peut-être remporter des lots grâce à votre coup de pinceau…

Quand et où ?

Organisé par l’Union des artistes de La Réunion (UDAR), le concours se déroulera sur 2 jours : le samedi 6 août de 9h30 à 16h, puis le dimanche 7 août de 9h30 à 16h, au port de Saint-Gilles, au niveau de la Place de la Baleine. Vous aurez 2 jours pour peindre votre œuvre ! Les inscriptions sont obligatoires et se feront sur place le samedi 6 août 2022 à 9h.



Le thème et les conditions du concours :

Vous devrez réaliser une œuvre mettant en scène le port de Saint Gilles de 40 × 40 cm avec votre propre matériel (peintures, pinceaux, toile…). Toutes les techniques sont possibles (huile, acrylique, aquarelle…). Paysages, bâtiments, scènes de vie du port de Saint-Gilles… Faites-vous plaisir !



Qui peut participer ?

Ce concours est ouvert à tous ! Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant les deux jours de l’événement.



Les lots à gagner :

Si votre œuvre séduit le jury, vous pourrez repartir avec 1 bon pour l’achat de fournitures et de matériels de peinture.



1er prix : 1 bon de 300€

2ème prix : 1 bon de 200€

3ème prix : 1 bon de 100€



Le déroulé :

Samedi 6 août 2022 – 1ère journée :



9h-9h30 : Inscriptions gratuites sur la Place de la Baleine située au port de Saint-Gilles

9h30 : Début du concours en plein air, face au port de Saint-Gilles

16h : Fin de la 1ère journée (et dépôt de vos œuvres avec les organisateurs sur la Place de la Baleine)



Dimanche 7 août 2022 – 2ème journée :



9h30 : Début de la 2ème journée du concours – Récupération de vos œuvres avec les organisateurs sur la Place de la Baleine

16h : Fin du concours – Dépôt des œuvres avec les organisateurs sur la Place de la Baleine pour une présentation au jury.

16h30 : Délibération du jury et remise des prix.











Dans la même rubrique : < > La Fontaine du Jardin de la Mairie retrouve sa superbe Profitez des vacances culturelles à Saint-Paul !