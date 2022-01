Communiqué du TCO : Ouverture de la déchèterie éphémère de La Plaine – Bois de Nèfles

La déchèterie éphémère de La Plaine – Bois de Nèfles (située à proximité du parking du collège Jules Solesse) sera ouverte ce samedi 29 janvier 2022 de 8h à 12h.



Elle vous accueille tous les 4ème samedis du mois.



Venez déposer vos encombrants, déchets végétaux et déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).



Retrouvez plus d’informations sur le site internet du TCO.