Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Communiqué du TCO : Le point sur les transports scolaires et urbains dans l’Ouest Le TCO informe les parents d’élèves que les transports scolaires seront assurés ce mercredi 23 février 2022 aux horaires habituels pour les élèves qui ont cours.

En effet, les reconnaissances de terrain indiquent que les cars scolaires pourront circuler sans difficulté.

Dans le cas où la route du littoral ne serait pas rouverte, des cars scolaires de plus petites tailles seront mis en place pour desservir les établissements du Nord de l’île, en passant par la route de La Montagne. Les élèves concernés devront se présenter le matin aux arrêts et aux horaires habituels.



Le réseau urbain kar’ouest fonctionne Toutes les lignes ont repris un fonctionnement normal, avec cependant des perturbations sur le secteur de Dos d’Âne, en raison de la présence d’obstacles sur le réseau routier. Les services compétents sont à l’œuvre pour permettre à nos véhicules de circuler sans risques.

TCO remercie les usagers pour leur patience et compréhension.







