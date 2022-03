Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Communiqué du TCO : C’est parti pour la 5ème édition de Terr’o Naturel 2022 ! Du 23 mars au 9 avril 2022, le TCO met le compostage à l’honneur lors de la 5ème édition de Terr’O Naturel dans l’Ouest. Cette opération, en lien avec l’événement national « Tous au compost », a pour but la valorisation du compostage des déchets organiques. Cet action est relayée à La Réunion par l’association « Réseau Compost Citoyen Réunion ».

Au programme dans l’Ouest : Des stands de sensibilisation en accès libre Savez-vous comment jardiner de façon saine et écologique ? Que vous soyez en maison avec jardin ou en appartement avec balcon, vous pouvez produire votre propre compost maison ! Les médiateurs du TCO vous donnent rendez-vous sur les stands pour vous faire découvrir les bases pour réussir votre compost. Vous pourrez même repartir avec un échantillon de compost, prêt à l’emploi.



Les rendez-vous* à Saint-Paul le 30 mars 2022 (*sous-réserve de modifications ultérieures) Marché de la Saline les hauts de 7h à 11h

Marché de Plateau Caillou de 13h à 17h Des ateliers gratuits de “Compostage et paillage pour un jardinage au naturel” ouverts à tous

Vous souhaitez apprendre à faire du compostage ou simplement découvrir cette technique de recyclage des biodéchets ? Ces ateliers sont faits pour vous !

Combien de temps ? La formation dure une demi-journée de 8h30 à 12h.

Où ? À La Saline-Les-Hauts dans un jardin partagé associatif : Le jardin partagé Eucalyptus situé en face de l’école Marcel Lauret au 35 chemin Gros Eucalyptus La Saline – 97422 Saint-Paul.

Comment ? Ramenez des déchets organiques de la maison (épluchures mais aussi restes de repas cuits y compris la viande et le poisson) et vos gants et sécateur et/ou cisailles; Prévoyez de quoi vous désaltérer (eau) et vous protéger du soleil, car l’atelier se déroule en extérieur (casquette, crème solaire, …); Prévoyez également de quoi noter pour retenir tous les trucs et astuces qui vous seront délivrés; Et venez avec votre bonne humeur ! Cet atelier pédagogique se déroulera dans un esprit d’échanges et de partage en toute convivialité.



Vous êtes intéressé(e) par la pratique du compostage, mais ne pouvez pas participer à ces ateliers proposés le 23 et 26 mars…? Ce n’est que partie remise ! Le TCO vous propose tout au long de l’année, des sessions de formation gratuites sur une demi-journée dans un esprit convivial, pour (re)découvrir différents moyens de valoriser vos déchets organiques. + d’infos sur le matériel nécessaire à apporter, le contenu de cette formation et les prochains rendez-vous.



Remplissez le formulaire pour vous inscrire à l’atelier du 23 ou du 26 mars en priorité (ou autre atelier si vous n’êtes pas disponible à ces dates)







