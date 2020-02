Communiqué du Président du Département suite au décès de Claude Wanquet

Le Département salue la mémoire de l'éminent historien Claude Wanquet qui vient de disparaître. Spécialiste reconnu de la période révolutionnaire et impériale, il a commencé sa carrière d'auteur en publiant sa thèse "Histoire d"une révolution : La Réunion (1789-1803)". Il a été par la suite l'auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages et d'articles scientifiques consacrés à son sujet de prédilection.



Professeur émérite d'histoire à l'Université de La Réunion, ancien président de l'Association historique internationale de l'océan Indien (1998-2008), membre de l'Académie de La Réunion depuis 1969, Claude Wanquet a régulièrement collaboré avec le Conseil départemental, pour vulgariser des recherches scientifiques et proposer des publications destinées au grand public.



En 2017, Claude Wanquet a accepté d'être membre d'honneur du comité scientifique pour la préfiguration du nouveau Musée de Villèle.



La Bibliothèque départementale de La Réunion et le portail numérique du musée sur l'esclavage à La Réunion rendent dès ce jour hommage à l'historien.

Le Département présente à la famille et aux amis de Claude Wanquet ses sincères condoléances.