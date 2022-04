Communiqué du Président du Département, Cyrille Melchior, au sujet du décès de Jean-Claude Fruteau - 2022

Homme de conviction, Jean-Claude Fruteau était un haut dirigeant du parti socialiste dont il a été le premier secrétaire fédéral de 1981 à 2000.



Il était particulièrement attaché aux valeurs de solidarité, notamment au profit des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.



C’est cet état d’esprit qui a toujours guidé son action dans ses différents mandats, notamment en qualité de député de La Réunion, de Vice-président du Conseil général et de Maire de Saint-Benoît, ville dont il a grandement contribué au développement.



Je veux rendre hommage à un grand Réunionnais qui a toujours défendu l’égalité sous toutes ses formes et favorisé le développement de notre territoire notamment en tant que Vice-président de la Commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen.



En définitive, tout au long de sa carrière politique, Jean-Claude Fruteau s’est attelé à promouvoir les valeurs qui lui étaient chères, tout en œuvrant pour le bien commun dans un esprit d’ouverture, de dialogue, et de concorde.



A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances.



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion