Communiqué du Président du Conseil départemental Cyrille Melchior, au sujet du décès de Jismy Moutien - 2023

Jismy Moutien était un homme dont l’engagement a toujours été dicté par son sens des responsabilités. Au sein de la Chambre des métiers, il a été un trésorier qui a contribué avec détermination au renforcement des capacités d’actions de l’institution au profit des artisans réunionnais.

Vice-président du club "Artisan qualité de La Réunion", cet artisan constructeur de maisons individuelles était très estimé de ses clients et de ses pairs.

Amoureux de la terre, Jismy Moutien était aussi producteur de vanille bio, une culture qu’il a eue l’occasion de valoriser avec notamment la création de la boutique en ligne "vanillelesmarieuses.re". Animé par une passion exemplaire et généreuse, il a pleinement contribué au rayonnement de cette filière. Nous perdons un Réunionnais formidable.

A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental