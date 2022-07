Communiqué du Président du Conseil départemental Cyrille Melchior, au sujet du décès de Bernard Salimina - 2022

"J’ai appris avec tristesse le décès soudain de Bernard Salimina, un des paroliers et musiciens les plus appréciés de La Réunion.

Je veux saluer ce véritable zarlor du maloya et ancien membre du groupe Ravan qui, dans ses textes, savait exprimer avec talent son attachement au maloya et à son île.



Le monde de la musique perd une fois encore un zarboutan de la culture péi qui savait nous émouvoir et nous faire danser sur des morceaux comme « Tam tam Maloya », « Crie la vérité » ou encore « Cosé bougé ».



Au nom du Conseil départemental, je tiens à saluer sa mémoire et à présenter à ses proches et au monde de la musique, mes condoléances les plus sincères".



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental