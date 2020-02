Communiqué du Président de la Région Réunion suite au décès de Alain Marcel Vauthier

« La Réunion vient de perdre un des plus fervents gardiens de sa culture et de ses richesses. Cet homme de livres et de lettres a dédié sa vie à la préservation du patrimoine littéraire réunionnais. Que ce soit en tant que Président de l’Académie de La Réunion, comme Conservateur en chef des bibliothèques, comme Administrateur historique des caisses locales et régionales du Crédit Agricole, ou comme grand collectionneur, Alain Vauthier a toujours voulu partager avec le plus grand nombre, son amour de La Réunion.

En 2013, il a été décoré de la Légion d’honneur au cœur même de la Bibliothèque départementale de Saint-Denis, où il a travaillé pendant plus de 60 années.



Il restera longtemps dans la mémoire des Réunionnais comme l’homme fort de la préservation du bon vivre à la créole. J’adresse mes très sincères condoléances à sa famille, à ses proches et ses nombreux amis du Brûlé et d’ailleurs ».



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion