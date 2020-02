Communiqué du Département suite au décès de Alain-Marcel Vauthier

Suite au décès de Alain-Marcel Vauthier, le Président du Conseil départemental et les Conseillers départementaux expriment toutes leurs condoléances à sa famille et à ses proches.Alain-Marcel Vauthier a dirigé la Bibliothèque départementale de La Réunion pendant près de 30 ans, et a accompagné son développement tout au long de ces années de travail. Passionné par l'histoire de La Réunion, bibliophile reconnu, Alain-Marcel Vauthier a contribué à faire connaître le patrimoine écrit de notre île.Son engagement au service de la culture s'est prolongé pendant de longues années au sein de l'Académie de La Réunion qu'il Publier présidait depuis sept ans.La Réunion perd aujourd'hui un grand érudit auquel la Collectivité départementale souhaite rendre hommage.