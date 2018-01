Guy Lefèvre, maître-verrier vient de décéder en laissant aux îles de l’océan Indien et singulièrement à La Réunion une œuvre aussi riche que nombreuse qu'il est notamment possible de découvrir et de contempler dans des églises de notre île.

Source : http://www.cg974.fr/index.php/Communique-du-Depart...