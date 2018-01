Communiqué du Département de La Réunion suite au décès de Guy Jarnac - 19 janvier 2018

C’est avec tristesse et émotion que j’ai appris le décès de Guy Jarnac.

Homme de conviction animé par des idéaux de progrès, Guy Jarnac s’est illustré tout au long de sa vie en défendant la justice sociale. A la Région il fut un ardent défenseur et promoteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, contribuant à mettre La Réunion sur la voie du progrès et du développement. Guy Jarnac fut un homme engagé et dynamique, qui va manquer à La Réunion.

Mes pensées vont à la famille et aux proches auquels j'adresse mes sincères condoléances.

Cyrille MELCHIOR Président du Département

Source : http://www.cg974.fr/index.php/Communique-du-Depart...