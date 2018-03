Communiqué du 27 février 2018

Une délégation conduite par Aurélien Centon, Président de l’association Ptit Coeur, a été reçue ce jour, mardi 27 février 2018 au Palais de la Source. Les membres de cette délégation demandent une amélioration de la prise en charge des situations sanitaires d’urgences, notamment une plus grande réactivité et un meilleur accompagnement des enfants malades devant être hospitalisés en Métropole.



Le Département tient à rappeler qu’il accompagne toutes les bonnes volontés dans cette initiative qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration sociale. Dans ce cadre, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu avec les partenaires associatifs. D’autres rendez-vous sont prévus afin de poursuivre le travail en cours.



Le Président du Conseil Départemental souhaite d’ores et déjà adresser un signal fort aux familles en annonçant la prochaine réorganisation des services d’astreinte.