Communiqué Communiqué de presse de l’UNAAPE concernant l'Ecole Primaire de Saint Clair Agénor de St-André

L'Union nationale des Associations de Parents d’Elèves (UNAAPE) a fait la démarche de rencontrer les partenaires de l’école dans un courrier en date du lundi 2 mars 2020 et aussi, elle a accompagné les parents d'élèves et les représentants élus de l'école primaire Saint Clair Agénor suite à leurs demandes du 26 février 2020. Une Réunion s’est tenue, le lundi 9 mars 2020 avec la présence des représentants de l’Éducation nationale, de la Mairie, des parents d’élèves et de l’UNAAPE. Pour rappel, dans cette école a été relevée par les parents d’élèves: - les faits de violence lors de la pause méridienne, - l’absence de cahiers de relevé d'incidents, - les conditions d’hygiène et de Sécurité, - de déficit ou l’incompréhension de communication des parents d' élèves, - les missions des personnels dans l'école, - la communication entre l'école et la mairie. A l’issue de cette rencontre, une invitation de réuniona été proposée, le mercredi 25 mars 2020 à 9h00 afin de démarrer des ateliers participatifs de co-éducation autour des thèmes suivants : - Parentalité, - Sécurité et pause méridienne, - Harcèlement, - Restauration. Sans jeter la pierre, il est indispensable que les parents d'élèves prennent entièrement leur place au sein de l'école, notamment à travers des espaces dédiés. Le parent d' élève reste le premier éducateur de son enfant. L' école ouverte aux parents, n' est pas une réalité car bien souvent, les portails des écoles sont fermés, faute de personnels et d’espaces pour les accueillir. Les mobilisations de ces parents d'élèves ont permis de mettre en évidence les dysfonctionnements dans cette école.



Ces parents d’élèves ont fait remarquer à l’élue des affaires scolaires de la quasi non-présence aux conseils d’école primaire de Saint Clair Agenor de l’élue municipale désignée. L'UNAAPE, s'est toujours engagée dans une démarche constructive dans l'intérêt des élèves et des parents et et a pu réunir l’ensemble des partenaires autour d’une table afin que nous puissions avoir une communication éclairée et des actions concrètes envers les parents d’élèves.

Cependant, il est fort regrettable que les parents d'élèves soient amenés à manifester pour se faire entendre et que l’école serve de terrain propice à un enjeu électoral. Les partenaires de l'école et les représentants de parents d'élèves sont déjà identifiés pour mener à bien le dialogue avec les parents d'élèves dont les fédérations et unions de parents d’élèves agréés d’utilité publique par le ministère ainsi que les parents d’élèves élus. Pour l’UNAAPE, l’Éducation n’a pas de couleur politique. Pour L’UNAAPE, Jean Odel OUMANA Zinfos974 Lu 61 fois







