Communiqué de presse CESU

L’encaissement de ces titres ne peut être effectué que sur la garantie du service fait et non par anticipation, c'est-à-dire à la fin du mois (vers le 25).



Ces chéquiers « APA Gramounes » et « PCH handicap » sont édités par le prestataire national « UP chèque domicile » et transmis mensuellement par voie postale directement au domicile des bénéficiaires de ces aides.



Depuis le début de la crise sanitaire que nous subissons, de nombreuses défaillances dans le circuit de distribution des chéquiers édités en France métropolitaine sont constatées du fait de l’acheminement de ces chéquiers par voie maritime.



Le Département dispose d’une cellule de crise (standard téléphonique 0262 90 35 55 et boîte mail générique



Pour le mois de Juin, afin d’anticiper toute éventuelle difficulté d’acheminement, la Collectivité a choisi de sécuriser l’expédition des titres par voie aérienne, via un envoi en accusé de réception, ce qui a généré un coût financier supplémentaire.



Les chèques CESU ont été expédiés par la société UP entre le mercredi 17 juin et le vendredi 19 juin.



Aussi, il est demandé aux bénéficiaires d’être vigilants lors du passage du facteur afin que les différents plis puissent leur être remis. Dans le cas où l’usager serait absent de son domicile, il devra se rendre à la poste pour récupérer son chéquier.



