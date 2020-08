Communiqué de la ville : point sur la rentrée scolaire à Saint-Leu

Rentrée scolaire : la Ville de Saint-Leu vous informe



A l’approche de la rentrée scolaire et face à la situation épidémique actuelle, la Ville de Saint-Leu informe les parents d’élèves des modalités liées à la reprise des cours et des mesures de protection sanitaires en vigueur dans les écoles.



L’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, Nadège Bernon, a participé ce mercredi 12 Août à une réunion avec les services de l’Etat afin d’organiser la rentrée scolaire selon le protocole sanitaire établi par le Ministère de l’Education Nationale.





Rentrée scolaire le 17 Août



La rentrée scolaire a bien lieu le lundi 17 Août dans toutes les écoles élémentaires, maternelles et primaires de la Commune de Saint-Leu.



Concernant les modalités de rentrée scolaire des élèves scolarisés en maternelle notamment, les parents sont priés de se rapprocher des directions de chaque école en cas de rentrée échelonnée.





Application du protocole sanitaire



Afin de garantir la sécurité sanitaire des élèves et des usagers, la Ville de Saint-Leu s’est engagée dès le début de la crise, àrespecter strictement le protocole sanitaire en vigueur :



– Formation de nos agents aux gestes barrière

– Nettoyage et désinfections réguliers des locaux et des matériels





Le personnel communal reste pleinement mobilisé afin d’appliquer ces mesures de protections sanitaires aussi longtemps que nécessaire.