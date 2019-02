Communiqué de la ville de Saint-Paul

En attendant les résultats d’analyses de la qualité de l’eau par les services de l’ARS, la Ville de Saint-Paul invite les parents, ce jeudi 28 février 2019 encore à mettre dans les cartables de leurs enfants un contenant type gourde destiné à être rempli en journée par l’eau minérale embouteillée distribuée par la collectivité.



Pour rappel, les fortes pluies et l’orage qui se sont abattus en milieu d’après midi de dimanche sur la région de Saint-Paul ont affecté le système de traitement de l’eau, la rendant impropre à la consommation.



Plusieurs quartiers : Saint Gilles-les-Bains, La Saline-les-Bains, Boucan Canot, Plateau Caillou, Eperon, Bernica , La Saline et Saint-Gilles-les-Hauts sont concernés.Il est conseillé aux habitants de ne pas consommer l’eau du robinet.



Afin d’assurer l’accueil des enfants dans les meilleures conditions, le Service de Restauration Scolaire de la Ville de Saint-Paul procèdera ce jeudi encore à la livraison de bouteilles d’eau dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires concernées pour cet incident.



Le maire de Saint-Paul remercie les parents pour leur compréhension.