Rubrique sponsorisée Communiqué de la Ville de Saint-Leu : alimentation en eau potable de la résidence Eléanor

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 10:37





Dès aujourd’hui, un courrier d’alerte sur la situation actuelle sera transmis au représentant de l’Etat à La Réunion ainsi qu’au Procureur de la République. Depuis hier, plus de 80 familles de la résidence Eléanor sont privées d’eau courante. Cette situation fait suite à une fermeture volontaire des vannes, par l’entreprise A3TN qui a réalisé les travaux de réseaux pour cette résidence et l’ancien premier magistrat de la Ville. A plusieurs reprises, hier et jusque tard dans la nuit, la société Derichebourg a tenté de réalimenter cette résidence. En vain, puisque chaque tentative a été poursuivie d’une nouvelle fermeture du réseau par l’entreprise accompagnée de Monsieur Thierry Robert.Nous condamnons fermement ces agissements de voyou. L’accès à l’eau courante est un droit fondamental et quelque soit la situation, rien ne justifie, ni n’autorise la coupure d’eau et de tels agissements.Tout est actuellement mis en œuvre pour permettre, de gré ou de force le rétablissement de l’eau courante pour ces familles.Pour information, cette entreprise reproche à la collectivité des impayés. En réalité, cette entreprise a transmis à la Mairie une surfacturation. Naturellement et conformément à la loi, les services lui ont demandé de rectifier la facture pour qu’elle soit conforme à la réalité des travaux effectués et pour que le paiement puisse être effectué légalement. La Ville de Saint-Leu a reçu une fin de non-recevoir de la part de cette entreprise.Nous condamnons également ce type de procédés, d’intimidations notamment à l’égard des agents de la collectivité, de trouble à l’ordre public alimenté par un discours haineux et violent sur les réseaux sociaux.Pour toutes ces raisons, la Ville de Saint-Leu portera cette affaire devant les juridictions compétentes.Dès aujourd’hui, un courrier d’alerte sur la situation actuelle sera transmis au représentant de l’Etat à La Réunion ainsi qu’au Procureur de la République.