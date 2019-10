Communiqué de la Région Réunion concernant le salon de l'emploi

Ce jeudi 24 et demain vendredi 25 octobre 2018 se déroule la deuxième édition du salon de l’emploi et de la formation à la Nordev dans le hall D à Saint Denis. La première édition a accueilli 10 000 visiteurs. Didier Robert, Président de la Région Réunion se rendra vendredi 25 octobre dès 10h à cet événement pour rencontrer les organismes de formation et les entreprises qui recrutent.



Sur le stand de la Région, différents dispositifs seront présentés comme le chèque formation réussite pour les jeunes et le dispositif SAV pour les entrepreneurs et les chefs d’entreprises. Dès 11h, le Président de la Région Réunion échangera avec les acteurs économiques sur la prime régionale à l'emploi, l’ingénierie financière, les besoins pour les entreprises d'avoir une stabilité et lisibilité fiscale sur plusieurs années pour lutter contre l'insécurité sur le niveau des charges ainsi que sur l’adéquation formation par rapport aux besoins du territoire.



La NRL, un tremplin pour la formation et l’emploi



La Réunion est marquée par un fort taux de chômage. Le chantier de la NRL initié par la Région Réunion constitue une opportunité pour les Réunionnais de se former, de travailler et d’exporter ensuite leurs compétences sur les grands chantiers mondiaux. En effet, 1078 places de formation ont été financées par La Région Réunion et ses partenaires CONSTRUCTYS, Agefos et Pôle emploi et cela a permis la création de 1 500 emplois sur le chantier. Aujourd’hui sur 12,3 km il ne reste plus que 2,7 km à réaliser en digues.



Le chèque formation réussite



Par ailleurs, dans un objectif d’accès à l’emploi, la Région accompagne les Réunionnais à travers leur projet de formation. Le Chèque formation réussite est une aide financière de la Région en faveur des demandeurs d’emploi d’au moins 16 ans pour le suivi d’une formation ou d’un projet visant l’insertion professionnelle à La Réunion ou en mobilité. L’objectif : permettre aux demandeurs d’emploi de se former et se préparer à l’emploi tout en préservant leur pouvoir d’achat. 4 chèques sont proposés :

- Le Chèque Formation

- Le Chèque Langue

- Le Chèque VAE

- Le Chèque International



Soutenir, Accompagner, Valoriser les entreprises



La Région Réunion soutient les entreprises et valorise le savoir-faire local pour une île « entreprenante et dynamique ». La collectivité régionale a voulu renforcer son soutien aux filières pourvoyeuses d’emplois en essayant d’apporter de la simplification dans l’accès aux aides, tout en favorisant l’initiative entrepreneurial. Avec le dispositif de proximité Cap Création : Créer "son propre emploi" pour être "l’acteur de son entreprise". Après avoir récupéré les compétences de l’accompagnement à la Création/Reprise d’Entreprise par la Loi NOTRE du 7 août 2015, la Région Réunion et les partenaires économiques ont conçu ce nouvel outil pour permettre l’accès à l’entrepreneuriat au public éloigné de

l’emploi.