Communiqué de l'OTI : Le concours de dessin de la 9ème édition du Festival de l'Océan est lancé ! Les artistes en herbe Réunionnais (enfants âgés de 6 à 14 ans) sont invités à participer au concours dessin du Festival de l'Océan, lancé par l'Office de Tourisme de l'Ouest, Sciences Réunion, le Rectorat et la Réserve naturelle marine.



Chaque année, depuis 8 ans, ce sont près de 300 enfants, qui concourent soit avec leur classe (primaire ou collège) soit en candidat libre.

Le thème de cette année est le « Camouflage”.

Les enfants doivent ainsi dessiner, sur une feuille A3, un beau poisson, présent dans les eaux réunionnaises, en mode camouflage !

Trois prix seront décernés en juin, lors d’une belle soirée de projection de films et de photos mettant en valeur la biodiversité marine : prix école / prix collège et prix affiche. Le dessin qui remportera le prix « Affiche » sera mis en valeur sur toute la communication du Festival !

De beaux lots , pour toute la famille, en lien avec les activités nautiques, seront à gagner ! Comment participer ? Les parents ou les écoles ont jusqu’au 18 avril 2023 pour faire parvenir à l’Office de Tourisme le dessin de leur Picasso des mers ou de leur Matisse des Océans !

Le règlement du concours et le bulletin de participation sont à télécharger sur le site de l’Office de Tourisme de l’Ouest – Festival de l’océan.

Vous trouverez ci-après les trois dessins gagnants de l’édition de 2022, qui était sur le thème « Rébus »

L'idée de ce concours est de sensibiliser les enfants à la biodiversité marine de l'Océan indien et de les impliquer dans sa préservation.





